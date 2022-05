CONCERT JAZZ ET ORGUE Contz-les-Bains Contz-les-Bains Catégories d’évènement: Contz-les-Bains

Contz-les-Bains Moselle Contz-les-Bains L’Association Autour de l’Orgue vous propose un concert jazz et orgue avec la présence du Trio Nobs, composé de Luc Gosselin au saxophone, Jean-Marc Dumenil à la batterie et François Gautier à l’orgue. Un cocktail gratuit vous sera offert à l’issue de la représentation. L’événement sera l’occasion de rencontrer les artistes et de visiter l’orgue. orguecontz@gmail.com +33 3 82 83 82 10 Contz-les-Bains

