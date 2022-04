Concert – Jazz et Blues – Ensemble Tchoulcthes Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Concert – Jazz et Blues – Ensemble Tchoulcthes Die, 11 septembre 2022, Die. Concert – Jazz et Blues – Ensemble Tchoulcthes Valcroissant Abbaye Die

2022-09-11 – 2022-09-11 Valcroissant Abbaye

A travers l'odeur iodée d'une mer indomptable et le contact électrique d'une anguille laissez vous embarquer sur les flots musicaux des Balkans aux Caraïbes en passant par la Nouvelle Orléans. Vibrez avec eux sur un seul rythme.

Lieu Die Adresse Valcroissant Abbaye

