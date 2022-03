Concert Jazz Duo Vincent Courtois (violoncelle) et Dominique Pifarély (violon) Sottevast Sottevast Catégories d’évènement: Manche

Sottevast

Concert Jazz Duo Vincent Courtois (violoncelle) et Dominique Pifarély (violon)
le bourg Salle de l'Elan Rural
Sottevast

2022-09-30 20:30:00 – 22:00:00

2 musiciens exceptionnels, Dominique Pifarély au violon et Vincent Courtois au violoncelle, complices de longue date, viendront nous enchanter lors de ce concert acoustique.

presquileimprojazz@gmail.com
+33 6 74 48 07 89

