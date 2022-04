Concert Jazz Duo Marc Ducret et Samuel Blaser

2022-12-02 20:30:00 20:30:00 – 2022-12-02 22:00:00 22:00:00 Une occasion rare et enthousiasmante de voir deux maîtres du jazz européen improviser en duo ?! Cette exploration met en lumière deux talents des plus singuliers. Le guitariste français Marc Ducret développe un penchant pour l’exploration de perspectives musicales ahurissantes, tandis que le tromboniste suisse Samuel Blaser emmène son instrument sur des territoires impressionnistes.

Une occasion rare et enthousiasmante de voir deux maîtres du jazz européen improviser en duo ?! Cette exploration met en lumière deux talents des plus singuliers. Le guitariste français Marc Ducret développe un penchant pour l'exploration de perspectives musicales ahurissantes, tandis que le tromboniste suisse Samuel Blaser emmène son instrument sur des territoires impressionnistes.

Salle Paul Eluard.

