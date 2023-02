Concert jazz du monde: Yom-Celebration théâtre Emile Loubet Montélimar Catégories d’Évènement: Drôme

Montélimar

Concert jazz du monde: Yom-Celebration théâtre Emile Loubet, 24 mars 2023, Montélimar . Concert jazz du monde: Yom-Celebration place Emile Loubet théâtre Emile Loubet Montélimar Drôme théâtre Emile Loubet place Emile Loubet

2023-03-24 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-24

théâtre Emile Loubet place Emile Loubet

Montélimar

Drôme Connu pour être un des plus grands virtuoses mondiaux de son instrument, la clarinetteYom nous offre en duo avec son pianiste et percussionniste Léo Jassef une version scénique de son nouvel opus.Mélodies fragiles cotoient des impros-live billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr +33 4 69 43 02 99 théâtre Emile Loubet place Emile Loubet Montélimar

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Montélimar Drôme théâtre Emile Loubet place Emile Loubet Ville Montélimar lieuville théâtre Emile Loubet place Emile Loubet Montélimar Departement Drôme

Montélimar Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar /

Concert jazz du monde: Yom-Celebration théâtre Emile Loubet 2023-03-24 was last modified: by Concert jazz du monde: Yom-Celebration théâtre Emile Loubet Montélimar 24 mars 2023 Drôme place Emile Loubet théâtre Emile Loubet Montélimar Drôme Théâtre Emile Loubet Montélimar

Montélimar Drôme