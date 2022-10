Concert jazz – Delvon Lamarr Organ Trio, 2 avril 2023, .

Concert jazz – Delvon Lamarr Organ Trio



2023-04-02 – 2023-04-02

Un Power trio exceptionnel, Delvon Lamarr à l’orgue B-3, Jimmy James à la guitare et Keith Laudieri à la batterie, tourné résolument vers des grooves implacables et enivrants, dans un style qui n’est pas sans rappeler Booker T. & the M.G.’s.

Ils sont tout ce qu’on peut espérer d’un trio avec orgue – une pincée de soul-jazz fin 60’s, quelques éléments plus modernes de funk, et un style captivant, magnétique, qui ne vous quitte plus.

Le groupe, qui a écumé les plus grands festivals jazz américains tel que le Monterey Jazz Festival a sorti un deuxième album en 2019. Il est resté plusieurs semaines en tête des charts américains en catégorie Jazz. Leur vidéo « Live @KEXP » culmine a plus de 11 millions de vues sur Youtube.

dernière mise à jour : 2022-09-28 par