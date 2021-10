Concert jazz de Niya Petrova/Daniele Febbo/Yavor Milchev Centre culturel irlandais, 9 novembre 2021, Paris.

Concert jazz de Niya Petrova/Daniele Febbo/Yavor Milchev

Centre culturel irlandais, le mardi 9 novembre à 20:00

La jeune interprète Niya Petrova est l’une des voix les plus reconnaissables de la scène musicale bulgare. Autodidacte, Niya fait de la musique depuis son plus jeune âge. Elle est révélée en 2018 par sa victoire lors de l’édition bulgare de The Voice, où elle charme le public grâce à son magnifique timbre et ses performances remarquables. Depuis, l’interprète s’est produite à maintes reprises en Bulgarie, ainsi qu’en Chine. Elle prépare actuellement son premier album. Pour ce concert donné dans la chapelle du CCI, Nyia sera accompagnée de Daniele Febbo (contrebasse) et Yavor Milchev (guitare). Ensemble, ils interpréteront un répertoire de morceaux de jazz et autres standards de la chanson réarrangés.

Entrée libre sous réservation obligatoire

Concert organisé par l’Institut culturel bulgare dans le cadre de de la 19ème édition de Jazzycolors, le festival de jazz du Ficep.

Centre culturel irlandais 5 rue des irlandais, 75005, Paris France Paris Quartier du Val-de-Grâce



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T20:00:00 2021-11-09T21:00:00