Concert Jazz de Canteleu Salle Cramoysan Étretat, samedi 16 mars 2024.

L’Atelier Jazz de Canteleu entre dans sa 21ème année, avec sûrement sa version la plus aboutie. Grâce à l’arrivée de l’excellente chanteuse Flavie Nguegoue, le répertoire s’est ouvert aux standards de la Soul Music (Aretha Franklin, Roberta Flack) et de la Bossa-Nova. Tout en conservant sa spécificité Jazz (Take The « A » Train…).

L’équipe est composée de fidèles Philippe Asquin aux saxophones, Hélène Fouquet à la flûte, François Falaise à la basse, Dominique Dehan au piano, Flavie Nguegoue au chant, et Franck Enouf à la batterie .

Entrée libre avec chapeau au profit du séjour scolaire en Auvergne de l’école élémentaire d’Etretat.

Le concert sera suivi d’un apéritif.

Début : 2024-03-16 18:30:00

fin : 2024-03-16

Salle Cramoysan Place Maurice Guillard

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie lesetincelles9@gmail.com

