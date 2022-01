Concert Jazz David Bressat 5tet Salle Plissonnier, 11 février 2022, Primarette.

[J](http://www.jazzenbievre.fr)azz en Bièvre reçois le quintet de David Bressat dans le cadre exceptionnel de ses Live Recording Sessions, enregistrement « Live » à Primarette (38270) le 11 Février 2022. David Bressat est un compositeur et pianiste dont la réputation n’est plus à faire. Jazzman averti, il a déjà participé à une vingtaine d’albums dont 6 sous son nom (« Révélation » Jazz Mag, « Elu » Citizen). Ce 11 février vous participerez à un événement exceptionnel, l’enregistrement en direct de son 3ème album « Live » itinérant depuis la scène de Jazz en Bièvre. Il sera accompagné de musiciens d’exception : Eric Prost (saxophone), Aurélien Joly (trompette), Florent Nisse (contrebasse) et Charles Clayette (batterie) ! Son quintet propose un jazz contemporain et vivant qui délivre une musique « emplie d’optimisme », énergique et colorée. On sent le souffle des cuivres, devine les improvisations qui se dessinent, sursautent au gré des humeurs d’une rythmique enragée, entre forces et fragilités, soleils et ombres. Venez assister et participer à cet événement unique ! Le concert, au tarif de 12€ (8€ pour les moins de 18 ans et les étudiants) aura lieu le vendredi 11 février à 20h à la salle Plissonnier de Primarette (38270). Informations entracte et buvette sur le site, rubrique consignes sanitaires. Toutes les informations et la billetterie sont sur le site [www.jazzenbievre.fr](http://www.jazzenbievre.fr) et vous pouvez nous communiquer votre mail pour recevoir nos informations régulièrement. Un contact : [[contact@jazzenbievre.fr](mailto:contact@jazzenbievre.fr)](mailto:contact@jazzenbievre.fr) Billets également à l’Office du Tourisme de Beaurepaire et Saint Maurice l’Exil.

Salle Plissonnier Rue de la Mairie Primarette 38270 Primarette Isère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T20:00:00 2022-02-11T21:30:00