Sanary-sur-Mer Sanary-sur-Mer Sanary-sur-Mer, Var Concert : Jazz Club de Sanary – PiazzoJazz Sanary-sur-Mer Sanary-sur-Mer Catégories d’évènement: Sanary-sur-Mer

Var

Concert : Jazz Club de Sanary – PiazzoJazz Sanary-sur-Mer, 21 octobre 2021, Sanary-sur-Mer. Concert : Jazz Club de Sanary – PiazzoJazz 2021-10-21 21:00:00 21:00:00 – 2021-10-21 Petit Galli 80 Rue Raoul Henry

Sanary-sur-Mer Var Sanary-sur-Mer EUR Deux passions communes réunissent ces quatre amis musiciens; Le jazz et la musique d’Astor Piazzolla.



Le challenge est de réussir à réunir les compositions du bandonéoniste et l’improvisation. +33 6 10 28 89 27 dernière mise à jour : 2021-07-27 par Office de Tourisme de Sanary sur Mer

Détails Catégories d’évènement: Sanary-sur-Mer, Var Autres Lieu Sanary-sur-Mer Adresse Petit Galli 80 Rue Raoul Henry Ville Sanary-sur-Mer lieuville 43.11836#5.8039