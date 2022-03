Concert Jazz : “Claire Michaël Quintet” Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue, 19 mars 2022, Villefranche-de-RouergueVillefranche-de-Rouergue.

Concert Jazz : “Claire Michaël Quintet” Promenade du Guiraudet Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue

2022-03-19 – 2022-03-19

Villefranche-de-Rouergue Aveyron Promenade du Guiraudet Villefranche-de-Rouergue Aveyron Villefranche-de-Rouergue

EUR Claire Michaël : saxs ténor, alto, soprano, flute traversière, voix.

JM Vallet : Piano, compositions

Patrick Chartol : Basse

Zaza Désidério : Batterie

Hermon Mahari : Trompette

Découverte par Didier Lockwood, Claire Michaël suit depuis un parcours marqué par une dizaine d’albums et par d’innombrables tournées, du Brésil (révélation de l’année 2009) à l’Iles de la Réunion, en passant par la Tchéquie. Claire Michaël se produit régulièrement dans les clubs et les festivals de jazz prestigieux en France et à l’international (Marciac, Langourla, Cannes, Sunset, New Morning, Sescs Brésil….) Claire Michaël développe un jeu original et puissant, qui trouve ses racines auprès de ses mentors, John Coltrane, Wayne Shorter Claire Michaël a joué aux côtés de Didier Lockwood, Dave Liebman, Raul de Souza, Paolo Fresu, Jacques Higelin, Richard Borhinger, Mc Solar, Paco Sery, etc. Son nouvel album « Mystical Way » sort le 22 avril 2022 chez UVM Distribution et BlueTouch.

L’AJAR vous propose un concert “Claire Michaël Quintet”, le samedi 19 Mars 2022 à 21h au théâtre de Villefranche de Rouergue.

OT Villefranche-Najac

Promenade du Guiraudet Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue

