Concert Jazz & Chanson Fleurines, 25 mars 2022, Fleurines.

Concert Jazz & Chanson Fleurines

2022-03-25 – 2022-03-25

Fleurines Oise Fleurines

10 L’équipe municipale est heureuse de vous proposer un moment musical et convivial, à ne manquer sous aucun prétexte !

Pour la première partie,

Le Quartet Orfeu (également en trio) réunit des musiciens amateurs expérimentés de la région de Senlis – deux sont fleurinois !

Ils jouent une musique mélodieuse et rythmée aux accents brésiliens, servie par des arrangements originaux.

Leur répertoire, chanté et instrumental, revisite les standards de la bossa nova et du jazz, mais aussi certains classiques de la pop et de la chanson française toujours interprétés avec une touche personnelle.

Bruno Cohen : contrebasse; Michel Elias : batterie; Gérard Perruchet : accordéon et guitare; Hervé Picton : guitare et chant

Après un entracte, la seconde partie sera orchestrée par Jean-Marie Slonski, guitariste-chanteur et auteur-compositeur, qui a commencé la guitare à l’âge de 5 ans, en autodidacte.

À l’adolescence, il s’est découvert une passion pour le jazz et la bossa nova ; il prend donc des cours de guitare, d’harmonie et de chant avec différents professeurs, dont Pierre Cullaz, qui ont jalonné son parcours.

Avec le plaisir d’écrire, sont nées quelques chansons, plus d’une vingtaine à son actif, chansons d’amour et … d’humour.

Il interprétera, pour le plaisir de tous, des compositions personnelles lors de ce concert.

Sur réservation

Sur réservation

+33 7 50 85 47 74

Sur réservation

Mairie de Fleurines

Fleurines

