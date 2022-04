Concert Jazz Cecil L. RECCHIA & the Gombo Blasimon, 17 juin 2022, Blasimon.

Concert Jazz Cecil L. RECCHIA & the Gombo Blasimon

2022-06-17 – 2022-06-17

Blasimon Gironde Blasimon

25 EUR Cecil.L. Recchia, sacrée Artiste Jazz Vocal 2021 (Best of Jazz Mag/ Jazz News), revisite dans PLAY BLUE, les célèbres standards du label Blue Note. Les chefs d’oeuvre de Kenny Burrell, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Lee Morgan, Horace Silver et autres étaient essentiellement instrumentaux. Cecil.L. Recchia a l’idée de génie d’écrire des paroles pour chacun d’entre eux, en s’aventurant sur des sentiers inexplorés de l’art vocal. Les arrangements sont signés de son complice musical de longue date, le batteur David Grebil.

Une soirée organisée par le festival Vino Voce en partenariat avec L’Abbaye de Blasimon, la ville de Blasimon, la cave de Sauveterre Blasimon et le Syndicat des vins de l’Entre-Deux-Mers.

Restauration sur place avant le concert

Pour plus d’informations : www.festivalvinovoce.com

Réservations : https://www.billetweb.fr/cecil-l-recchia-play-blue

+33 6 07 74 98 33

CONCERT JAZZ CECIL L. RECCHIA & THE GOMBO

Blasimon

dernière mise à jour : 2022-04-06 par