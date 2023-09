Concert Jazz Brésilien en appart’, 24 septembre 2023, .

Le dimanche 24 septembre 2023

de 18h00 à 19h00

.Tout public. payant

Concert Jazz Brésilien intimiste au sein de l’appartement de Joséphine et Martin proche de la cité fertile !

Joséphine et Martin accueillent le duo Lune et soleil au sein de leur appartement pour une soirée chaleureuse avec du jazz brésilien basé sur la bossa nova et le chôro, ainsi que quelques chansons françaises de Michel Legrand avec deux guitares, flûte, cavaquinho et chant.

Ambiance auberge espagnole où chaque personne est conviée à apporter de quoi boire et manger.

Réservation

Contact : https://www.facebook.com/events/677181980963346 https://www.facebook.com/events/677181980963346 https://hormur.com/event/018a4823-3b2b-736e-af8a-b6c190479f48

Francesca