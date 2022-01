Concert Jazz Bojan Z Salle Plissonnier, 28 janvier 2022, Primarette.

Concert Jazz Bojan Z

Salle Plissonnier, le vendredi 28 janvier à 20:00

Jazz en Bièvre sera honoré de la présence de l’immense pianiste Bojan Z en solo, sur grand Steinway et Rhodes, à Primarette (38270) le 28 Janvier 2022. Autant à l’aise au piano qu’au Fender Rhodes, Bojan Z métisse jazz et musique balkanique et s’illustre depuis le début des années 90 par son expressivité et sa capacité d’adaptation. Chacun de ses albums a été récompensé dont deux fois par les Victoires du Jazz, en 2007 (Xenophonia) et 2012 (Soul Shelter). Son originalité fut couronnée aussi par le Prix Django Reinhardt, le Prix Européen du Jazz en 2005 et en 2012 : Musicien de l’Année aux Victoires du Jazz. Il accompagne actuellement l’immense Michel Portal en tournée avec son projet MP85. Bojan Z jouera son projet Soul Shelter, « abri de l’âme », constitué de composition originales et inspirées. On découvrira les influences de Bojan Z : musique des Balkans et de Béla Bartók, musique baroque, swing, et des lignes virtuoses qui peuvent évoquer Keith Jarrett, des grooves soul-funk à la Ray Charles et des intros à la Thelonious Monk. On retrouve le couple piano et Fender pour des dialogues sur des mélodies très rythmiques. Les déluges de notes cristallines se transforment peu à peu en danse endiablée, tournoyante en rupture dans un calme apaisant. La fameuse main droite de Bojan Z impétueuse, véloce et inspirée, explose en une cascade colorée et rugissante doublée à la main gauche pour appuyer les thèmes en accords roulants et solides. Tout respire les multiples parfums d’un métissage insolent et libertaire. Ici, la mélancolie a l’accent méditerranéen. On y aime les sons baroques, chargés, triturés. Il suffit de sentir le swing qui sous-tend chaque morceau. Bienvenu à une merveilleuse soirée sous le signe de la beauté, de la sincérité et du métissage. Le concert, au tarif de 12€ (8€ pour les moins de 18 ans et les étudiants) aura lieu le vendredi 28 janvier à 20h à la salle Plissonnier de Primarette (38270). Il n’y aura ni entracte ni buvette. Toutes les informations et la billetterie sont sur le site [www.jazzenbievre.fr](http://www.jazzenbievre.fr) et vous pouvez nous communiquer votre mail pour recevoir nos informations régulièrement. Un contact : [[contact@jazzenbievre.fr](mailto:contact@jazzenbievre.fr)](mailto:contact@jazzenbievre.fr) Billets également à l’Office du Tourisme de Beaurepaire et Saint Maurice l’Exil.

12€ et 8€

Salle Plissonnier Rue de la Mairie Primarette 38270 Primarette Isère



