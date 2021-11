Concert Jazz Blues Malbuisson, 10 décembre 2021, Malbuisson.

Concert Jazz Blues Malbuisson

2021-12-10 – 2021-12-10

Malbuisson

EUR 20 30 Vous êtes attendus pour célébrer la 3ème édition du festival de blues rock au profit des chiens guides d’aveugles, en compagnie d’illustres représentants du style francophone. La France n’a rien à envier au style des racines du Mississippi.

Le rendez-vous est donné à la Salle du Temps Libre de Malbuisson, à partir de 20 heures.

Ambiance et bières (avec Maude et rations) de qualité assurées ! La vedette en sera Fred Chappelier un des meilleurs bluesman de France et d’Europe, deuxième prix au festival de Nashville USA, Lex chef d’orchestre des vieilles canailles est chef d’orchestre de Jacques Dutronc. Il y aura également Rod Barthet les mana de Pontarlier Pierre Agutte blouse, musicien professionnel depuis 1966.

contact@rockdesmontagnes.com +33 6 09 92 50 42 http://www.rockdesmontagnes.com/

Malbuisson

