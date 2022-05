Concert jazz Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Biarritz Jazz & Swing Biarritz invite Jérôme Etcheberry et Aurélie Tropez accompagnés par le trio de Laurent Aslanian Repas + concert

Réservations et règlement avant le 16 mai 2022

Contact Jean Marc 06 61 54 33 55 – jazz64200@gmail.com Jazz & Swing Biarritz invite Jérôme Etcheberry et Aurélie Tropez accompagnés par le trio de Laurent Aslanian Repas + concert

