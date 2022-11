CONCERT (JAZZ) AVEC JENNIFER HAYWOOD

2023-04-08



2023-04-08 – 2023-04-08 Un caractère bien trempé, une personnalité hors du commun et une voix maitrisant le jazz comme personne. Jennifer Haywood reprend avec la complicité de son excellent pianiste, les plus belles chansons de jazz international avec une interprétation originale qui ne laisse personne indifférent. Jennifer Haywood reprend avec la complicité de son excellent pianiste, les plus belles chansons de jazz international avec une interprétation originale qui ne laisse personne indifférent. dernière mise à jour : 2022-11-24 par

