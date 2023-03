Concert : Jazz aux bains douches Montbéliard Catégories d’Évènement: Doubs

Montbéliard

Concert : Jazz aux bains douches, 30 mars 2023, Montbéliard . Concert : Jazz aux bains douches, Les Bains douches Montbéliard Doubs

2023-03-30

Doubs Les musiciens de la classe de jazz de Patrice Thomas vous invitent à venir découvrir leurs ensembles.

Au programme : des grands noms du jazz ainsi que des compositions personnelles. Organisateur : Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard

