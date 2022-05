Concert Jazz au Musée Estrine Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Rémy-de-Provence

Concert Jazz au Musée Estrine Saint-Rémy-de-Provence, 22 mai 2022, Saint-Rémy-de-Provence. Concert Jazz au Musée Estrine Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 Rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence

2022-05-22 – 2022-05-22 Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 Rue Estrine

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence Dimanche 22 mai

Concert du Trio Angel’s

(Angèle voix, M. Prévost guitare, O. Bouisse contrebasse)

