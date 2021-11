Montbéliard Montbéliard Doubs, Montbéliard Concert Jazz au Musée du Château Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Montbéliard

Concert Jazz au Musée du Château Montbéliard, 21 novembre 2021, Montbéliard. Concert Jazz au Musée du Château Rue du Château Château des Ducs de Wurtemberg Montbéliard

2021-11-21 11:00:00 – 2021-11-21 Rue du Château Château des Ducs de Wurtemberg

Montbéliard Doubs Montbéliard Unique & Multiple

“Une incursion dans l’art de Jean Messagier” Concert Jazz

Jean Messagier et la nature, entre mots et musique. Par Utopic Trio et François Costagliola, récitant > Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

> Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

> Place limitées. Réservation obligatoire En partenariat avec le Conservatoire du Pays de Montbéliard +33 3 81 99 22 57 Unique & Multiple

“Une incursion dans l’art de Jean Messagier” Concert Jazz

Jean Messagier et la nature, entre mots et musique. Par Utopic Trio et François Costagliola, récitant > Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

> Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

> Place limitées. Réservation obligatoire En partenariat avec le Conservatoire du Pays de Montbéliard Rue du Château Château des Ducs de Wurtemberg Montbéliard

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Montbéliard Autres Lieu Montbéliard Adresse Rue du Château Château des Ducs de Wurtemberg Ville Montbéliard lieuville Rue du Château Château des Ducs de Wurtemberg Montbéliard