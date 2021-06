Concert jazz au jardin – Gitché Manito Écuisses, 6 août 2021-6 août 2021, Écuisses.

Concert jazz au jardin – Gitché Manito 2021-08-06 18:30:00 – 2021-08-06 20:00:00 Jardin de la Villa Perrusson 1 Rue de la Gare

Écuisses Saône-et-Loire Écuisses

EUR Gitché Manito est un quartet de jazz manouche basé dans le Morvan. Composé de deux guitares, un violon, une contrebasse et quatre voix, il navigue entre swing, jazz manouche, chanson, musique de l’Est et valse. Fort de son succès auprès de la scène locale bourguignonne, marqué par une ambiance festive, Gitché Manito propose un répertoire coloré par les guitares d’Emmanuel & Julien, qui se répondent tour à tour et se fédèrent pour souligner les envolées du violon.

Composition

Violon : Olivier Pornin

Guitares : Emmanuel Pornin, Julien Tombois

Contrebasse: Martin Février

ecomusee@creusot-montceau.org http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/

