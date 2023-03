Concert jazz au château de Pierre-de-Bresse Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse Catégories d’Évènement: Pierre-de-Bresse

2023-03-18 – 2023-03-18

Saône-et-Loire EUR 0 0 Le jazz américain s’invite au château de Pierre-de-Bresse ! L’Écomusée de la Bresse bourguignonne accueille des étudiants des classes préparatoires à l’enseignement supérieur du Conservatoire du Grand Chalon pour un concert de jazz, en proposant notamment des combos jonglant entre le swing et le bebop. Deux célèbres compositeurs de jazz seront mis à l’honneur : Thelonious Monk et Wayne Shorter. Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse

