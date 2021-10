Concert jazz Argueil, 23 octobre 2021, Argueil.

Argueil Seine-Maritime

Amateurs de jazz ou simplement de musique, samedi 23 octobre 2021 à 18h00 l’ACP Saint-Lucien organise un concert de jazz avec le trio “Cordes et Lames” à l’ Odcvl le Manoir d’Argueil

Ce trio renoue avec la tradition du « Jazz à Cordes » dans l’esprit du jazz à la française des 50’s, les artistes joueront des pièces de Astor Piazzola, Django Reinhardt, Carlos Gardel, Tony Murena…

Avec :

– Olivier Fodor (guitare acoustique et guitare jazz),

– Gérard Deloutre (accordéon, bandonéon, accordina et saxophone)

– Philippe Lacointe (contrebasse)

+33 6 75 07 50 63 https://www.acpsl.com/

