CONCERT JAZZ AND SWING – MATHIEU LOIGEROT QUARTET Champigneulles Champigneulles TOURISME BASSIN de POMPEY Champigneulles Catégories d’Évènement: Champigneulles

Meurthe-et-Moselle

CONCERT JAZZ AND SWING – MATHIEU LOIGEROT QUARTET Champigneulles, 15 septembre 2023, Champigneulles TOURISME BASSIN de POMPEY Champigneulles. CONCERT JAZZ AND SWING – MATHIEU LOIGEROT QUARTET 26 Rue Philippe Martin Champigneulles Meurthe-et-Moselle

2023-09-15 20:30:00 20:30:00 – 2023-09-15 22:30:00 22:30:00 Champigneulles

Meurthe-et-Moselle Champigneulles 8.5 EUR Après plus de 10 ans de bons et loyaux services en tant que sideman (musicien qui accompagne le leader) pour de nombreux jazzmen et groupes lorrains, Mathieu décide de réaliser enfin un rêve de gosse, chanter les crooners. Il s’accompagne bien évidemment… à la contrebasse. Revisitant Franck Sinatra, Mel Tomé, Nat King Cole, Harry Connick Jr… Le swing est omniprésent dans la musique de son quartet. Il s’entoure de 3 de ses collègues de longues dates partageant le même amour de cette musique et de cette période Pascal Nicol à la guitare, Guillaume Cherpitel au piano, et Jean-Marc Robin à la batterie.

Tout public, réservation à partir du 16 août 2023 au 03 83 34 23 33. +33 3 83 34 23 33 Champigneulles

dernière mise à jour : 2022-12-23 par TOURISME BASSIN de POMPEY

Détails Catégories d’Évènement: Champigneulles, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Champigneulles Adresse 26 Rue Philippe Martin Champigneulles Meurthe-et-Moselle TOURISME BASSIN de POMPEY Ville Champigneulles TOURISME BASSIN de POMPEY Champigneulles lieuville Champigneulles Departement Meurthe-et-Moselle

Champigneulles Champigneulles TOURISME BASSIN de POMPEY Champigneulles Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champigneulles-tourisme-bassin-de-pompey-champigneulles/

CONCERT JAZZ AND SWING – MATHIEU LOIGEROT QUARTET Champigneulles 2023-09-15 was last modified: by CONCERT JAZZ AND SWING – MATHIEU LOIGEROT QUARTET Champigneulles Champigneulles 15 septembre 2023 26 Rue Philippe Martin Champigneulles Meurthe-et-Moselle Champigneulles Champigneulles, Meurthe-et-Moselle Meurthe-et-Moselle TOURISME BASSIN de POMPEY

Champigneulles TOURISME BASSIN de POMPEY Champigneulles Meurthe-et-Moselle