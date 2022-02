Concert Jazz « Ana Carla Maza » à Buzeins Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron, 19 février 2022, Sévérac d'AveyronSévérac d'Aveyron.

Concert Jazz « Ana Carla Maza » à Buzeins Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron

2022-02-19 – 2022-02-19

Sévérac d’Aveyron Aveyron Sévérac d’Aveyron Aveyron Sévérac d’Aveyron

EUR A 24 ans, Ana Carla Maza a déjà donné des centaines de concerts et mis son violoncelle au service des ensembles et des styles les plus divers, du classique au jazz en passant par la pop.

Aujourd’hui la jeune Cubaine revient à l’épure et nous présente « La Flor », en quête de vérité absolue et d’intimité, elle se montre ici sans fard ni artifice.

Solo violoncelle et voix : Ana Carla Maza

www.anacarlamaza.com

Rendez-vous à la Maison des Dolmens à Buzeins.

Durée : 1h15

Tout public à partir de 8 ans

De 5 à 12 €.

Concert jazz organisé dans le cadre des « Escapades » du Théâtre de la Maison du Peuple de la Ville de Millau saison 2021-2022.

Rendez-vous à Buzeins pour un concert Jazz d’Ana Carla Maza !

Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron

