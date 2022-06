Concert Jazz à Thuisy Estissac Estissac Catégories d’évènement: Aube

Aube Estissac De 16h00 à 18h00 Concert Jazz avec :

Alain FOURTIER & Camille SANSAULT (guitares),

Dany MARCHAND (Sax ténor), Sylvain LETURQUE (Contrebasse)

et Denis GRENIER (Batterie).

(photo ci-jointe). Au programme: standards, bossa-novas et compositions personnelles.

Entrée libre.

+33 3 25 40 45 81

