Concert jazz à Puy-l’Evêque: Séverine Caupain Jazz Quintet Salle des fêtes Puy-l’Évêque, dimanche 14 avril 2024.

Concert jazz à Puy-l’Evêque: Séverine Caupain Jazz Quintet Salle des fêtes Puy-l’Évêque Lot

Ce concert, organisé par l’association Cazes notre église romane, verra ses bénéfices reversés à la restauration de l’église et du lavoir du hameau de Cazes.

Venez écouter cette formation qui vous proposera un répertoire reprenant des grands standards de jazz, mais aussi de la chanson française et de la bossa nova, avec une énergie et une bonne humeur très communicatives. Vous passerez une après-midi inoubliable.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 17:00:00

fin : 2024-04-14

Salle des fêtes Allée de la rivière

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie irene.vauchez@orange.fr

L’événement Concert jazz à Puy-l’Evêque: Séverine Caupain Jazz Quintet Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2024-04-08 par OT CVL Vignoble