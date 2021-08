Concert Jazz à la Vallée de Diane Plurien, 11 août 2021, Plurien.

Plurien Côtes d’Armor

Concert : Leslie LEWIS

Leslie Lewis est une chanteuse américaine de premier plan dans la lignée, entre autres de Sarah Vaughan et Ella Fitzgerald. Sa voix exceptionnelle nous plonge dans le jazz traditionnel et nous transporte dans l’univers de ses illustres modèles. Après s’être produite à Los Angeles puis à San Francisco et New York comme soliste dans les grandes formations américaines, elle a mené une carrière internationale à Londres, Tokyo et Paris au Palais des Congrès et dans les hauts lieux parisiens du jazz..

Au Théâtre de Verdure de la Vallée de Diane. Tout public. Gratuit.

A 21h au Théâtre de Verdure de la Vallée de Diane: Jazz vocal avec Leslie LEWIS et son quartet. Tout public, libre participation

alddcontacts@alestdesdunes.com http://www.alestdesdunes.com/

