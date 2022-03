Concert : Jazz à la carte – Chez Simone Gainneville, 2 avril 2022, Gainneville.

Concert : Jazz à la carte – Chez Simone Gainneville

2022-04-02 – 2022-04-02

Gainneville Seine-Maritime Gainneville

Vivez un concert hors du commun. La Compagnie du Souffles aux Cordes, avec la voix envoûtante de la chanteuse Mary Estrade, propose un restaurant “musical”, c’est, chez Simone !

Dès l’entrée du concert, un “menu” vous sera remis. Comme un restaurant ! Puis vous vous installerez confortablement en parcourant le Menu. La brigade s’installera confortablement aussi, il n’y a pas de raison… Puis elle prendra vos commandes ! Pour Madame, ce sera ? Summertime ? Madame a du goût ! Et pour Monsieur ? Donna Lee ? Excellent choix ! Monsieur est connaisseur ! Et pour les enfants ? La vie en Rose, c’est noté !

Notre carte est conséquente, une centaine de mets différents. Il y en a pour toutes les papilles. Du Swing, du NewOrleans, du Cool Jazz, de la Chanson Française et Anglophone, de la Bossa Nova, du jazz Manouche, etc… Les musiciens de la brigade s’engagent à vous satisfaire pleinement, et à rendre ce “repas musical” inoubliable.

Le samedi 2 avril à 20h, au Grenier à Sel (salle située derrière l’école Louis-Aragon).

Réservations par téléphone à la mairie ou par mail à contact@gainneville.fr.

Tarif : 6€ – 3€ pour les moins de 18 ans – 15€ pour le tarif famille.

+33 2 32 79 59 59 https://gainneville.fr/

