Concert Jazz

Concert Jazz, 14 juin 2022, . Concert Jazz

2022-06-14 – 2022-06-14 Le département jazz du conservatoire à rayonnement régional de Brest Métropole présente le travail de l’année en cours. Les ateliers du cursus jazz, différentes formations allant du quartet au grand ensemble, interprètent un programme nourri par les standards et les grands compositeurs! Les élèves sont accompagnés par leurs professeurs: Ferjeux Beauny (saxophone), Philippe Champion (trompette) et Frédéric Bargeon-Briet (contrebasse) Le département jazz du conservatoire à rayonnement régional de Brest Métropole présente le travail de l’année en cours. Les ateliers du cursus jazz, différentes formations allant du quartet au grand ensemble, interprètent un programme nourri par les standards et les grands compositeurs! Les élèves sont accompagnés par leurs professeurs: Ferjeux Beauny (saxophone), Philippe Champion (trompette) et Frédéric Bargeon-Briet (contrebasse) dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville