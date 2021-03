Concert Jay-Jay Johansson / En direct Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 23 avril 2021-23 avril 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 23 avril 2021

de 21h à 22h

gratuit

Le Théâtre de la Ville et Les Trois Baudets s’associent afin d’y proposer une programmation de concerts filmés et diffusés en direct sur la chaîne Youtube du Théâtre de la Ville, sur sa page Facebook, celle des Trois Baudets et celles des artistes. La rencontre inédite continue depuis. Embarquez, Nouvelle Scène est faite pour vous !

A l’occasion de la sortie de son nouvel album « Rorschach test », le crooner trip hop suédois Jay-Jay Johanson sera sur la scène du Théâtre de la Ville pour un rendez-vous exceptionnel. Sa voix et son univers immédiatement reconnaissables font de lui une figure légendaire depuis la fin des années 90 au sein du paysage musical international. Avec ses nouvelles chansons, Jay-Jay réussit à nouveau à saisir et offrir le magique en chaque chanson. Du récit de « Roméo » au carpe diem de « Why wait until tomorrow » et à « Cheetah ». « Ce serait un peu comme si Chet Baker chantait avec Portishead, si Massive Attack invitait Franck Sinatra ». Voilà ce que l’on pouvait lire dans la presse lors de ses débuts, il y a déjà 25 ans. Force est de constater qu’il reste toujours fidèle à ce même esthétisme musical et à cette écriture qui lui est propre.

LIEN VERS LE DIRECT: https://www.youtube.com/watch?v=VgqUSzI6PTw

Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

1, 13 : Champs-Élysées – Clemenceau (317m) 1, 8, 12 : Concorde (392m)



Contact :Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Concerts -> Pop / Variété Musique

Date complète :

2021-04-23T21:00:00+02:00_2021-04-23T22:00:00+02:00

Crédit photo – ROMEO