Concert : Java, musique du pays Sunda Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Concert : Java, musique du pays Sunda Médiathèque Marguerite Yourcenar, 26 mai 2023, Paris. Le vendredi 26 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit Inscriptions à partir du 26 avril auprès des bibliothécaires ou sur https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar Venez découvrir la musique du pays Sunda de l’île de Java avec l’ensemble Gamelan Degung Sora Gumbira ! Basé à Paris, Gamelan Degung Sora Gumbira (Moments de bonheur) est un groupe composé de sept musiciens passionnés de culture indonésienne. En résidence à la médiathèque, ils présentent le fruit de leur travail avec ce concert exceptionnel. Le Gamelan Degung est un ensemble de percussions mélodiques en bronze originaire de Sunda, une région située dans l’ouest de l’île de Java. Cet ancien royaume hindouisé a développé une musique délicate et raffinée. Autrefois réservé aux cérémonies princières, ce petit orchestre aux sonorités cristallines, délicates et sophistiquées est souvent accompagné d’une flûte. Le concert propose un programme composé de répertoires classique et moderne, arrangés par le groupe. Ce voyage dans un monde aux sonorités inhabituelles est une occasion rare de découvrir cette tradition musicale ancestrale. Musiciens : Laurence Bioteau-Huis Marie-Pierre Faurite Marc Lannelongue Hélène Myara Hélène Piffeteau Rizki Ramdhani Frederic Rebotier Retrouvez sur Youtube des enregistrements du groupe : Kucap Kicup gamelan degung Paris 2017, sakura vendredi 26 mai 2023 à 19h Auditorium (niveau -1) Tout public Sur inscription partir du 26 avril sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 01 45 30 71 41 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

Ensemble Gamelan Degung Sora Gumbira Ensemble Gamelan Degung Sora Gumbira

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar Adresse 41, rue d'Alleray Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert : Java, musique du pays Sunda Médiathèque Marguerite Yourcenar 2023-05-26 was last modified: by Concert : Java, musique du pays Sunda Médiathèque Marguerite Yourcenar Médiathèque Marguerite Yourcenar 26 mai 2023 Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Paris

Paris Paris