Concert « jardins d’exil » Lautrec Lautrec Catégories d’évènement: Lautrec

Tarn

Concert « jardins d’exil » Lautrec, 31 août 2022, Lautrec. Concert « jardins d’exil »

Château de Malvignol Malvignol Lautrec Tarn Office de tourisme du Lautrecois – Pays d’Agout Malvignol Château de Malvignol

2022-08-31 18:30:00 18:30:00 – 2022-08-31 20:00:00 20:00:00

Malvignol Château de Malvignol

Lautrec

Tarn Lautrec EUR 10 Jardins d’exils





Ce concert poétique est une évocation de l’univers de Vénus Khoury-Ghata, grande figure libanaise de la littérature francophone , à travers son poème autobiographique « Orties ». La mémoire et l’imaginaire se rejoign asso.malvignol@gmail.com +33 6 84 83 14 83 Malvignol Château de Malvignol Lautrec

dernière mise à jour : 2022-06-28 par Office de tourisme du Lautrecois – Pays d’Agout

Détails Catégories d’évènement: Lautrec, Tarn Autres Lieu Lautrec Adresse Lautrec Tarn Office de tourisme du Lautrecois - Pays d'Agout Malvignol Château de Malvignol Ville Lautrec lieuville Malvignol Château de Malvignol Lautrec Departement Tarn

Lautrec Lautrec Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lautrec/

Concert « jardins d’exil » Lautrec 2022-08-31 was last modified: by Concert « jardins d’exil » Lautrec Lautrec 31 août 2022 Château de Malvignol Malvignol Lautrec Tarn Office de tourisme du Lautrecois - Pays d'Agout

Lautrec Tarn