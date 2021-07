Paris Square du Temple - Elie-Wiesel Paris Concert Jardinal Square du Temple – Elie-Wiesel Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert Jardinal Square du Temple – Elie-Wiesel, 21 août 2021-21 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 21 août 2021

de 14h30 à 17h30

gratuit

Entre douceur et ravissement, le Concert Jardinal d’après midi pour transats vibrants cherche à saisir la beauté fragile et insaisissable de l’instant, ce moment magique où le temps s’arrête, où tout est possible. Des paysages sonores inouïs Bruissement du vent dans les feuilles, chants d’oiseaux, cris d’enfants, rumeurs de la ville… jouant avec les sons du parc et des quatre éléments – de l’éclatement d’une goutte d’eau au vrombissement de l’air pendant l’orage – Serge de Laubier décompose et recompose des paysages sonores imaginaires. Une écoute vibratoire Sur la structure des transats, des moteurs électriques qui retransmettent les vibrations du son. Autour du public, 8 hauts-parleurs pour une perception à 360°. Au centre, deux enceintes basses fréquences qui donnent chair et velouté au son. Ce dispositif d’écoute globale rappelle en partie les conditions de perception intra-utérines. Comme dans l’eau, le son se perçoit autant en conduction osseuse – avec tout le corps – que par les oreilles. Du bout des doigts : un nouvel instrument L’envie de partager le raffinement du toucher est à l’origine de ce concert tactile. Écouter un son et sentir sa vibration. Fruit de plusieurs années de recherche, le tout nouveau Méta-Instrument 4 convoque une technologie inédite de touches ultra sensibles qui donnent à entendre la finesse incroyable du toucher de la pulpe des doigts. Concerts -> Électronique Square du Temple – Elie-Wiesel 64, rue de Bretagne Paris 75003

3 : Temple (218m) 3, 11 : Arts et Métiers (329m)

Contact :PUCE MUSE 0145120450 communication@pucemuse.com http://www.pucemuse.com/ http://www.facebook.com/associationpucemuse http://twitter.com/puce_muse Concerts -> Électronique Musique;Plein air

Date complète :

2021-08-21T14:30:00+02:00_2021-08-21T17:30:00+02:00

Jean Christophe LUCAS

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Square du Temple - Elie-Wiesel Adresse 64, rue de Bretagne Ville Paris lieuville Square du Temple - Elie-Wiesel Paris