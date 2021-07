Concert Jardinal – Duo Médiathèque de Vélizy-Villacoublay, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Vélizy-Villacoublay.

Concert Jardinal – Duo

Médiathèque de Vélizy-Villacoublay, le samedi 17 juillet à 14:00

L’après-midi est de préférence tranquille et paisible. Elle ouvre vers l’étonnement, l’imprévu, et favorise l’écoute flottante. Dans un parc, à l’ombre des arbres, installé dans des transats vibrants avec vue sur le ciel, le public est invité à s’abandonner à une écoute tactile pour un voyage onirique. Sur la structure des transats, des moteurs électriques qui retransmettent les vibrations du son. Autour du public, 8 hauts-parleurs pour une perception à 360°. Au centre, deux enceintes basses fréquences qui donnent chair et velouté au son. Comme dans l’eau, le son se perçoit autant en conduction osseuse – avec tout le corps – que par les oreilles. Bruissement du vent dans les feuilles, rumeurs de la ville, jouant avec les sons des quatre éléments, **Serge de Laubie**r décompose et recompose des paysages sonores imaginaires. Rejoint par la chanteuse et comédienne **Marion Sicre**, le _Concert jardinal_ s’ouvre sur la musique des mots consacrés à la nature. Tour à tour accueillante ou hostile, l’expérience de la Nature est un sujet intarissable pour les poètes et écrivain.e.s d’hier et d’aujourd’hui. En contrepoint avec la musique de Serge de Laubier, Marion Sicre donnera à entendre quelques une des plus belle pages de la littérature consacrée à la nature. Entre douceur et ravissement, **_Le concert jardinal d’après midi pour transats vibrants_** cherche à saisir la beauté fragile et insaisissable de l’instant, ce moment magique où le temps s’arrête, où tout est possible.

Médiathèque de Vélizy-Villacoublay Place Bernard Dautier 78140 Vélizy-villacoublay Vélizy-Villacoublay Yvelines



