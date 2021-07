Paris Parc Georges Brassens Paris Concert Jardinal – Duo avec Hélène Breschand Parc Georges Brassens Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert Jardinal – Duo avec Hélène Breschand Parc Georges Brassens, 28 août 2021-28 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 28 août 2021

de 14h30 à 17h30

gratuit

Entre douceur et ravissement, le Concert Jardinal d’après midi pour transats vibrants cherche à saisir la beauté fragile et insaisissable de l’instant, ce moment magique où le temps s’arrête, où tout est possible. Bruissement du vent dans les feuilles, chants d’oiseaux, cris d’enfants, rumeurs de la ville… jouant avec les sons du parc et des quatre éléments – de l’éclatement d’une goutte d’eau au vrombissement de l’air pendant l’orage – Serge de Laubier décompose et recompose des paysages sonores imaginaires. Le Concert Jardinal se décline ici en une formule en duo avec la harpiste Hélène Breschand : c’est sur les pentes escarpées et inattendues de l’improvisation que s’aventure Serge de Laubier pour un duo de haut vol sur le fil du son ! Une rencontre entre l’acoustique et le numérique. Concerts -> Électronique Parc Georges Brassens 2, place Jacques-Marette Paris 75015

13 : Porte de Vanves (617m) 12 : Convention (640m)

Contact :PUCE MUSE 0145120450 communication@pucemuse.com http://www.pucemuse.com/ http://www.facebook.com/associationpucemuse http://twitter.com/puce_muse Concerts -> Électronique Musique;Plein air

Date complète :

2021-08-28T14:30:00+02:00_2021-08-28T17:30:00+02:00

JB Gurliat

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Parc Georges Brassens Adresse 2, place Jacques-Marette Ville Paris lieuville Parc Georges Brassens Paris