Marne Pour fêter le cinquième anniversaire du jumelage entre les villes de Reims et de Nagoya, l’association Reims Rayonnement International, présidée par Mme Colette PADET, organise, en partenariat avec la ville de Reims, un concert de l’ensemble Allegri dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville. Les huit choristes de l’ensemble Allegri (quatre hommes et quatre femmes) dirigé par M. Jean-Marie Puissant, chanteront plusieurs chants japonais entièrement a capella (certains uniquement par les hommes, d’autres uniquement par les femmes, et d’autres tous ensemble).

Chaque chant sera préalablement introduit par le chef de chœur. L’entrée est ouverte à tous, de préférence sur inscription auprès de Reims Rayonnement International. À noter, la ville de Reims va enregistrer le concert pour partager une vidéo sur les réseaux sociaux de la ville de Reims mais également par le biais de ceux de la ville de Nagoya pour mieux faire connaître les liens qui unissent les deux villes jumelées. Précisons que le maire de Nagoya sera accueilli à Reims, du samedi 10 au mercredi 14 décembre, pour renouveler l’acte de jumelage, les liens d’amitié et les échanges entre les deux villes. Sur réservation. association.rri@gmail.com Salle des fête de l’hotel de ville Rue Colbert Reims

