2022-04-08 – 2022-04-08

Vitré Ille-et-Vilaine Dans le cadre du cycle de concerts « Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs », la Maison des Cultures du Monde de Vitré met à l’honneur des interprètes de musiques traditionnelles du monde entier, vivant en France. Première partie: Japon – Mieko Miyazaki

Deuxième partie: Iran – Farnaz Modarresifar Tarifs: 10€ / Réduit: 5€. Tarif réduit valable pour les -30 ans, demandeurs d’emploi, intermittents et bénéficiaires des minima sociaux. Gratuit -8 ans. Le Vendredi 8 avril, rendez-vous au Centre culturel Jacques Duhamel, à 19h. https://www.maisondesculturesdumonde.org/actualites/musiciens-d-ici-musiques-d-ailleurs-5 Dans le cadre du cycle de concerts « Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs », la Maison des Cultures du Monde de Vitré met à l’honneur des interprètes de musiques traditionnelles du monde entier, vivant en France. Première partie: Japon – Mieko Miyazaki

