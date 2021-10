CONCERT JAPON 2018 La Passerelle, 7 avril 2018, Fleury-les-Aubrais.

Concert dédié au Japon à l’occasion du 7ème anniversaire de la catastrophe de 2011 dont plus de 70 000 rescapés sont encore en logement temporaire. L’ensemble de 60 clarinettistes (le plus grand en France) va jouer des morceaux japonais connus et non connus des Français. L’occasion de découvrir des airs typiquement japonais. L’occasion aussi, même rare d’écouter le shamisen, luth japonais, joué par Yumiko Nakamura qui va jouer un medley des morceaux traditionnels de Tsugaru (ancien nom de l’ouest d’Aomori ). Le final est fusionnel entre l’ensemble de clarinettes et le chœur franco-japonais d’Orléans. C’est également l’occasion d’échanger entre les Français et les Japonais. Votre don généreux sera fort apprécié!

Entrée libre (un don sera apprécié)

La Passerelle 57 Boulevard de Lamballe, 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais Loiret



2018-04-07T16:00:00 2018-04-07T17:30:00