Concert Janus Lester et Sonakay Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz

Concert Janus Lester et Sonakay Saint-Jean-de-Luz, 9 août 2023, Saint-Jean-de-Luz . Concert Janus Lester et Sonakay Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

2023-08-09 21:00:00 – 2023-08-09 Saint-Jean-de-Luz

Pyrénées-Atlantiques EUR 27 32 Janus Lester est une des révélations de l’année 2022 en Pays Basque ! C’est un groupe, imaginé par Jokin Pinatxo, jeune musicien de Bera, bertsolari, qui avait déjà participé au groupe de rock Azken Trena, entre 2017 et 2020.

Le groupe Sonakay de St Sebastien propose une musique gitano / flamenco / basque.

Le groupe Sonakay de St Sebastien propose une musique gitano / flamenco / basque. +33 5 59 26 03 16 Agence Pop Up ©lester

Saint-Jean-de-Luz

