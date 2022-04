Concert Jan Vanek Fougerolles-Saint-Valbert, 22 mai 2022, Fougerolles-Saint-Valbert.

Concert Jan Vanek Eglise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert

2022-05-22 – 2022-05-22 Eglise 206 Le Petit Fahys

Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Autodidacte, guitariste de grand talent, compositeur interprète, poly-instrumentiste, Jan Vanek est un véritable jazzman globe-trotter.

À 15h à l’Ecomusée du Pays de la Cerise.

Tarifs : 6€, 3€ pour les -18 ans.

Informations et réservations au 03 84 94 17 93.

Organisé en partenariat avec la CCHC, le Théâtre Edwige Feuillère, et les communes de Fougerolles et St Loup.

nathalie.legat@cchc.fr +33 3 84 94 17 93

Eglise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert

