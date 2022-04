Concert JamLive – RoxyBlues – GarsElle L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Concert JamLive – RoxyBlues – GarsElle L’Alimentation Générale, 13 avril 2022, Paris. Rendez-vous le mercredi 13 avril prochain à l’Alimentation Générale pour découvrir 3 groupes

Date et horaire exacts : Le mercredi 13 avril 2022

de 20h00 à 00h00

gratuit • Le Jam Live est un programme condensé sur quelques semaines, pour monter un concert avec d’autres musiciens et partager ensemble une expérience forte : la scène! Découvrez ainsi le résultat final de ce programme, avec un groupe de 6 musiciens formé pour cette occasion, qui interprétera un répertoire principalement rock. • RoxyBlues : ce groupe créé via la Fabrique à Groupes de JamSpace, répète depuis plusieurs mois va monter sur scène pour la première fois pour interpréter un set de classiques rock, blues et pop. • GarsElle a remporté le premier prix du concert des CMC Masterclass, dont JamSpace est partenaire, et viendra donc interpréter ses compositions dans un style pop urbaine et chanson française. L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact : http://alimentation-generale.net/evenements/2022-04-13#.YkMe6iEaS-k https://www.facebook.com/events/508414607300006

