CONCERT JAMES KLINE Villemagne-l’Argentière, mardi 10 septembre 2024.

CONCERT JAMES KLINE Villemagne-l’Argentière Hérault

James Kline à clôturé notre saison l’an passé et il séduit par son instrument très original, une guitare-harpe à 19 cordes. James est un merveilleux musicien et compositeur mais aussi un merveilleux conteur. C’est aussi un excellent sculpteur, mais je doute qu’il n’apporte des sculptures au concert!

Mardi 10 septembre à 19h, à l’église de Villemagne l’Argentière, venez écouter James Kline.

James Kline à clôturé notre saison l’an passé et il séduit par son instrument très original, une guitare-harpe à 19 cordes. James est un merveilleux musicien et compositeur mais aussi un merveilleux conteur. C’est aussi un excellent sculpteur, mais je doute qu’il n’apporte des sculptures au concert!

Bach – Pièces traditionnelles celtes et espagnoles compositions .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-10

fin : 2024-09-10

Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie

L’événement CONCERT JAMES KLINE Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2024-03-19 par OT DU GRAND ORB