[Concert] James Holland (luth baroque) Arques-la-Bataille, samedi 20 avril 2024.

Né à Sydney (Australie), James Holland a étudié le luth et le théorbe au Conservatoire Royal de La Haye dans la classe de Nigel North. Il se produit à présent en tant que soliste, accompagnateur auprès de chanteurs et assure la basse continue pour divers ensembles ou opéras Le Concert Spirituel (dir. H. Niquet), The Gabrieli Consort (dir. P. McCreesh), The Rotterdam Philharmonic Orchestra (dir. Y. Nézet-Séguin), Vox Luminis (dir. L. Meunier). Ces diverses activités l’ont amené à se produire à travers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Australie en tant que joueur de luth Renaissance et baroque, vihuela, théorbe et guitare baroque. Également intéressé par l’enseignement, James est professeur de luth au Conservatoire de Dieppe.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:00:00

fin : 2024-04-20

Ancien presbytère

Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie contact@academie-bach.fr

