Concert James Baker & Roman Canda Chapiteau du Collectif Comme un Gant Sellières, samedi 20 avril 2024.

Concert James Baker & Roman Canda Chapiteau du Collectif Comme un Gant Sellières Jura

Concert sous chapiteau

Retrouvez James Baker le 20 avril sous le chapiteau du Comme un gant Le collectif à Sellières !

PREMIERE PARTIE Roman Canda

Artiste fou aux sonorités tranchantes, Roman Canda manie la plume depuis une dizaine d’années dans un univers mêlant rap et funk. Armé de sa loopstation sur scène, il crée des boucles riches en harmonies qu’il accompagne de textes originaux.

JAMES BAKER

Pas besoin de s’embarrasser des étiquettes, James baker les refuse. Le jeune artiste originaire de la banlieue parisienne use des codes du rap, de l’énergie de la pop et du groove de la funk pour se tailler un costume sur mesure qui lui colle parfaitement a` la peau. Un pari réussi qui lui permet de trouver un e´cho dans une génération dont il porte haut et fort la voix avec son timbre grave et ses punchlines incisives, bourrées d’humour et d’autodérision.

Bar et petite restauration sur place

Ouverture des portes 20h00 concert à 21h00

Tarifs 10€ / 5€ (seulement pour les -18 ans)

Billet https://www.helloasso.com/…/concert-james-baker-et… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 21:00:00

fin : 2024-04-20

Chapiteau du Collectif Comme un Gant 2 Rue de la Vieille Église

Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté fdfr39@wanadoo.fr

L’événement Concert James Baker & Roman Canda Sellières a été mis à jour le 2024-02-13 par OFFICE DE TOURISME JURABSOLU