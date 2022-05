Concert : Jamais sans musique L’Ancre des Mots, 21 mai 2022, Erquy.

Concert : Jamais sans musique

L’Ancre des Mots, le samedi 21 mai à 20:00

La chorale **Jamais sans Musique** se produira sur la scène de l’Ancre des Mots pour une première représentation samedi 21 mai 2022. Initiée Par Aude Brenner et Régis Simon, l’aventure de la chorale inclusive a vu le jour en septembre dernier et rayonne sur les communes d’Erquy et de Pléneuf Val André. Aujourd’hui, plus de 90 choristes ont rejoint la troupe enchantée, et l’objectif est bien sûr de continuer à grandir en allant au plus près des publics empêchés pour les intégrer à une grande partition commune. Chanson française à l’honneur, bonne humeur, détente, les répétitions hebdomadaires (le mardi à Erquy et le jeudi à Pléneuf) sont devenues un rendez-vous incontournable pour les adhérents, et malgré les contraintes sanitaires qui ont pu freiner les réunions plénières, la troupe a décidé de monter sur scène et d’offrir **un spectacle au profit de l’Ukraine**. 60 choristes dirigés par Aude Brenner, accompagnements et arrangements musicaux de Régis Simon. L’Ancre des Mots, samedi 21 mai 2022 à 20h00. Vente des billets sur place à partir de 19h00. Participation libre à partir de 5 euros. En soutien avec l’Ukraine, la recette sera intégralement reversée à la Croix Rouge.

L’Ancre des Mots 11 square hôtel de ville Erquy Côtes d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T20:00:00 2022-05-21T22:00:00