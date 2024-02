Concert, Jam Session & repas partagé au Café de la Route Café de la route Villenave-d’Ornon, vendredi 23 février 2024.

Concert, Jam Session & repas partagé au Café de la Route Un moment de découverte, de partage dans une ambiance musicale chaleureuse Vendredi 23 février, 19h00 Café de la route Gratuit – Sans inscription – Pour tous

Début : 2024-02-23T19:00:00+01:00 – 2024-02-23T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-23T19:00:00+01:00 – 2024-02-23T23:00:00+01:00

Le Café de la Route organise chaque dernier vendredi du mois, une soirée, pendant laquelle vous pouvez tout aussi bien venir pour jouer de votre instrument, ou simplement profiter d’un concert.

19h — Repas partagé : ramenez ce que vous souhaitez et ce que vous pouvez.

20h — Concert : dans une ambiance musicale, venez profiter de la soirée avec le groupe Toto et les sauvages ! Meute vocale et instrumentale à l’énergie punk et solaire !

22h — Jam Session : venez jouer, vous amuser et faire découvrir votre univers musical sur la scène du Café de la Route ! Un espace ouvert à tous !

Café de la route 501 route de Toulouse Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 35 13 00

Centre Social et Culturel l’Estey