Concert & jam session Café de la Route Villenave-d’Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Concert & jam session Café de la Route, 25 février 2022, Villenave-d’Ornon. Concert & jam session

Café de la Route, le vendredi 25 février à 20:00

Venez vous joindre à nous avec ou sans instrument de musique. ————————————————————- ### Convivialité et bonne humeur garantie. Venez assister au concert électro et handpan (instrument à percussion mélodique en acier) de l’artiste Cyntia. La soirée se prolongera avec sa session Jam. Pass vaccinal obligatoire.

Gratuit • Sans réservation

Cyntia Electro Handpan Café de la Route 501 route de Toulouse, Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T20:00:00 2022-02-25T23:00:00

