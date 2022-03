Concert, Jam – Modou Bégué Fall + Oaï Note L’Ekonature, 18 mars 2022, Marseille.

L’Ekonature, le vendredi 18 mars à 20:30

L’Ekonature vous invite à un concert JAM avec deux groupes : Modou Bégué Fall + Oaï Note Programmation : 21h – 21h45 : Oaï Note 22h-23h30 : Modou Bégué Fall 23h30 : Jam – Bio Modou Bégué Fall Facebook : Begue fall Instagram : Modou Beguefall Représentant de la musique afro reggae, énergie positive à vocation internationale basée à Marseille, Modou Cissé a commencé avec le hip-hop, puis s’est tourné vers le reggae. Aujourd’hui avec Bégué Fall il s’attache à réunir toutes ses influences au travers de la musique afro-beat. Aidé en cela par Simba à la guitare, il développe un répertoire varié, chaleureux et toujours positif. Simba à la guitare Fabien à la basse Nissou à la percussion – Bio Oaï Note : Facebook : Oaï Note Instagram : Oai_note Oaï Note est un groupe de rap electro-acoustic, mélangeant la pureté et la rage d’un rappeur avec la virtuosité et les influences de musiciens hors-pair. A la fois rap, rock, latino, reggae et indéfinissable, Oai Note fait danser autant que ressentir et se questionner, et sait réunir fougueusement texte et musique. – Pour se faire une idée : [https://fb.watch/bC_BiM2-1L/](https://fb.watch/bC_BiM2-1L/) Entrée gratuite ouverte à tous

Entrée libre

L’Ekonature 1 Rue des Trois Rois, 13006 Marseille Marseille La Plaine Bouches-du-Rhône



2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T00:30:00